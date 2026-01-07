الصين تحذر: العملية الأمريكية في فنزويلا تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية

حذرت الصين من أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن “الاستخدام السافر للقوة ضد فنزويلا أثر بشكل خطير على النظام الاقتصادي والاجتماعي، ويهدد استقرار سلسلة التوريد العالمية. وتدين الصين هذا بشدة”.

وأضافت ماو نينغ أن التعاون بين الصين وفنزويلا قائم بين دولتين ذات سيادة ويُحميه القانون الدولي وقوانين البلدين، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستنتهك القانون الدولي إذا حاولت بيع النفط الفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية.

وأشارت إلى أن بعض النفط الفنزويلي كان من المرجح بيعه للصين، وشددت على ضرورة حماية حقوق الصين ومصالحها المشروعة في فنزويلا.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن الولايات المتحدة طالبت فنزويلا بمنح واشنطن الأفضلية في بيع النفط الخام الثقيل، في خطوة تعكس رغبة واشنطن في فرض شراكة نفطية حصرية مع فنزويلا.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه شخصية محورية في إدارة فنزويلا عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية.

المصدر: روسيا اليوم