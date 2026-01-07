الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 10:34
    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم غرينلاند

      قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يدرسون خيارات متعددة لضم غرينلاند، مؤكدًا أن استخدام القوة العسكرية يظل خيارًا مطروحًا ضمن هذه النقاشات.

      وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن ترامب يعتبر ضم غرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في منطقة القطب الشمالي، في ظل تنامي النفوذ الروسي والصيني هناك.

      وأضاف البيان أن الرئيس وفريقه يناقشون مجموعة من السبل لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن “الاعتماد على الجيش الأمريكي يبقى دائمًا ضمن صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة”.

      وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مناقشات جارية داخل المكتب البيضاوي حول كيفية حيازة غرينلاند، لافتًا إلى أن تصريحات الدعم الصادرة عن قادة حلف شمال الأطلسي تجاه الجزيرة لم تُثنِ ترامب عن مساعيه.

      وأكد المسؤول أن الرئيس يعتزم مواصلة السعي لضم غرينلاند خلال السنوات المتبقية من ولايته، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تشمل شراء الجزيرة مباشرة أو التوصل إلى اتفاق ارتباط حر معها.

      وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف نسمة، أعلنت مرارًا رفضها الانضمام إلى الولايات المتحدة.

      المصدر: رويترز

