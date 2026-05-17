الخارجية الإيرانية: اغتيال عز الدين الحداد دليل على عجز الكيان الصهيوني

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن “اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد يشكّل دليلاً على التخبط والعجز التي يعيشها الكيان الصهيوني”، معتبرة أن “استهداف القادة الفلسطينيين يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه”.

وأدانت الخارجية الإيرانية بشدة عملية اغتيال عز الدين الحداد برفقة زوجته ونجله، متقدمة بالتعازي إلى قيادة حركة حماس والشعب الفلسطيني، معتبرة أن “العملية تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الهادف إلى استهداف القضية الفلسطينية”.

وأضاف البيان أن “الاغتيالات تمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع”، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم، باعتبارها الداعم العسكري والسياسي والمالي الأبرز للاحتلال، وفق ما ورد في البيان.

