الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 18:34
    وزير الداخلية الباكستاني يلتقي رئيس البرلمان الايراني

      التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمدباقر قاليباف.

      ووصل وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين، أمس السبت، في إطار جهود باكستان المتواصلة لتيسير الحوار وتعزيز السلام الإقليمي.

      كما التقى وزير الداخلية الاتحادي الباكستاني بوزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، حيث جرى خلال اللقاء مناقشات معمقة حول العلاقات الإيرانية الباكستانية وآفاق استئناف محادثات السلام.

      كما التقى نقوي اليوم الاحد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان في لقاء استمر لمدة 90 دقيقة.

