في أطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام .. جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية

أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” عودة حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” إلى الولايات المتحدة بعد مهمة انتشار استمرت 326 يوماً، في واحدة من أطول فترات انتشار مجموعة حاملة طائرات أميركية منذ حرب فيتنام.

وقال الجيش الأميركي إن “وزير الحرب بيت هيغسيث كان في استقبال الحاملة لدى وصولها إلى قاعدة نورفولك في ولاية فيرجينيا، بعد مشاركتها في عمليات عسكرية متعددة”.

وشهدت مهمة “جيرالد فورد” مشاركتها في عمليات بمنطقة البحر الكاريبي، قبل انتقالها إلى الخليج للمشاركة في العمليات العسكرية المرتبطة بالعدوان على إيران، كما تخللت فترة انتشارها حوادث ومشكلات تقنية داخل الحاملة.

وفي المقابل، أعلن حرس الثورة الإسلامية في أكثر من مناسبة استهداف الحاملة وسفن أميركية أخرى خلال المواجهة مع الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في الأشهر الماضية.

المصدر: موقع المنار