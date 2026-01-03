السبت   
    دولي

    زيلينسكي يقترح تغيير وزير الدفاع ويجري تغييرات كبرى في القيادة الأوكرانية

      اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، تعيين ميخايلو فيدوروف، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي، وزيرًا جديدًا للدفاع بدلًا من دينيس شميهال، في خطوة تمثل جزءًا من إعادة ترتيب هيكل قيادة الدولة خلال المرحلة الراهنة.

      وأشاد زيلينسكي بقدرات فيدوروف (34 عامًا) في إدخال التكنولوجيا الحديثة، خاصّة في مجالات الطائرات المسيّرة ورقمنة الخدمات الحكومية، مشيرًا في خطاب مسائي بثّه على وسائل التواصل إلى أن هذه المهارات تشكّل رافعة أساسية لدعم الدفاع الوطني والتعاون بين الجيش والمصنّعين المحليين والشركاء الدوليين.

      وأوضح زيلينسكي أن شميهال حقق “نتائج جيدة” خلال تولّيه منصب وزير الدفاع، وأكد أنه سيُعرض عليه منصب حكومي آخر دون الكشف عن طبيعته، بينما يتطلب تعيين فيدوروف موافقة البرلمان الأوكراني.

      وبرغم التغيير المقترح، لم يقدّم الرئيس الأوكراني تفسيرًا واضحًا لأسباب استبدال شميهال، الذي عُيّن في المنصب في يوليو/تموز العام الماضي.

      وفي إطار تغييرات واسعة في فريقه، عيّن زيلينسكي أيضًا كيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية، مديرًا جديدًا لمكتب الرئاسة في خطوة اعتُبرت تعزيزًا لصيغة التركيز على الأمن والاستراتيجية في أعلى مستوى من إدارة الدولة.

      المصدر: رويترز

