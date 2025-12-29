زيلينسكي يطالب بتمديد مدة الضمانات الأمنية مع روسيا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنّه موافق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنّ المحادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وكشف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن ترامب والرئيس فلاديمير بوتين سيجريان محادثة هاتفية «في أقرب وقت ممكن».

في المقابل، نفى بيسكوف وجود أي خطط حالية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً «لا حديث حالياً عن مثل هذه المكالمة».

وأعلن زيلينسكي، اليوم، أن أيّ خطّة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا ينبغي أن تكون موقّعة من كييف وموسكو والولايات المتحدة والأوروبيين.

وقال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت «إذا ما مضينا قدماً، وأنا آمل فعلاً أن نمضي بسرعة، في خطّة من 20 بنداً، لا بدّ من أن تحمل تواقيع أربعة أطراف هي أوكرانيا وأوروبا وأميركا وروسيا»، آملاً بلقاء قريباً في أوكرانيا بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين للدفع قدماً بالمباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وقال غداة لقائه ترامب «في الأيام المقبلة، نرغب في تنظيم هذا اللقاء. وأعتقد أننا سنبذل قصارى جهدنا ليُعقد في أوكرانيا».

زيلينسكي يهاجم بوتين

ورأى زيلينسكي أن الضربات الروسية على أوكرانيا ورسائل بوتين الداخلية بشأن الحرب، لا تتوافق مع تصريحاته «السلمية» التي يدلي بها لترامب، قائلاً «من جهة، يخبر الرئيس الأميركي بأنّه يريد إنهاء الحرب وبأنّ هذه هي رغبته … ومن جهة أخرى، ينشر علنا في وسائل الإعلام، جميع رسائله بشأن الاستعداد والرغبة في مواصلة الحرب، وهو يضربنا بالصواريخ ويتحدث علنا عن الأمر، ويحتفل بتدمير البنية التحتية المدنية، ويعطي تعليمات لجنرالاته بشأن أماكن التقدم وما يجب الاستيلاء عليه، وما إلى ذلك».

واعتبر أنّ «هذه الأعمال لا تتوافق مع الخطاب السلمي المزعوم الذي يستخدمه في حواراته مع رئيس الولايات المتحدة».

في سياق آخر، أكد زيلينسكي أن الأحكام العرفية التي تحظر خصوصاً على الرجال الأوكرانيين في سنّ التجنيد مغادرة البلد لن ترفع إلا عند انتهاء الحرب مع روسيا وبعد الحصول على ضمانات أمنية.

وقال «نريد جميعنا أن تنتهي الحرب وعند انتهائها لا غير ستلغى الأحكام العرفية. غير أنه لن يعلَن عن رفع الأحكام العرفية إلا عند حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية. فمن دون هذه الضمانات، لا يمكن اعتبار الحرب منتهية بالكامل».

واقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا ضمانات أمنية «متينة» في مواجهة روسيا لفترة 15 سنة قابلة للتمديد، بحسب ما كشف زيلينسكي اليوم، مشيراً إلى أنه طلب مدّة أطول من واشنطن خلال لقائه أمس بترامب، وقال «أريد فعلاً أن تكون هذه الضمانات أطول. وقلت له إننا نرغب في النظر في إمكانية طرح 30 أو 40 أو 50 سنة».

المصدر: موقع جريدة الأخبار