الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا غرب رام الله بزعم البحث عن مطلق نار على حاجز “حشمونائيم”

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، فرض «طوق أمني» على عدد من القرى غرب مدينة رام الله، بزعم البحث عن شخص قال إنه أطلق النار على حاجز «حشمونائيم» ثم لاذ بالفرار، من دون وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه، حذّر مسؤولون في أجهزة الأمن التابعة للكيان الإسرائيلي مما وصفوه بـ«موجة عمليات» نتيجة سياسات الحكومة، وذلك في أعقاب العملية المزدوجة التي وقعت يوم الجمعة بين بيسان والعفولة، وأسفرت عن مقتل رجل وامرأة إسرائيليين، وإصابة المنفذ من بلدة قباطية جنوب جنين.

ونقلت تقارير إسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي وُصف بأنه «مطلع على التفاصيل» قوله إن «هناك وضعًا يتم فيه صرف النظر عن حالة الغليان في أراضي الضفة الغربية، ولتجنب تأجيج الأوضاع أكثر، يجري التغاضي عن مسألة تسلل المقيمين غير الشرعيين إلى إسرائيل»، معتبرًا أن ذلك «يذكّر بالأيام التي سبقت السابع من أكتوبر».

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، عدوانًا واسعًا على بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقارير محلية، دفعت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى البلدة، حيث انتشرت آلياتها في أحيائها، فيما أغلقت الجرافات شوارع رئيسية مؤدية إليها بسواتر ترابية.

وأفادت التقارير بأن قوات الاحتلال واصلت فرض حظر تجوال على البلدة، واقتحمت عددًا كبيرًا من المنازل ودمّرت محتوياتها، إضافة إلى تجريف شوارع وتخريب البنية التحتية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال حوّلت منزل أحمد أبو الرُب، منفذ عملية بيسان والعفولة يوم الجمعة، إلى ثكنة عسكرية، واقتادت إليه عددًا من الشبان ونكّلت بهم.

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الفلسطينيين في قباطية، عُرف منهم: أحمد حسن نزال، وياسر خزيمية، وفراس طالب، ونِجي نزال، وجعفر شبوط.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، يوم أمس الجمعة، والد وشقيق منفذ عملية الدهس والطعن التي وقعت في بيسان والعفولة شمالي الأراضي المحتلة، عقب مداهمة منزلهما في قباطية، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، كما أخضعت أفراد عائلة المنفذ للتحقيق، وفق المصادر المحلية.

المصدر: عرب 48