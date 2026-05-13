    استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال رام الله

      استشهد طفل اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة جلجليا شمال رام الله، وسط اعتداءات وهجمات واسعة للمستوطنين.

      وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطفل يوسف علي يوسف كعابنة (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة جلجليا شمال رام الله.

      وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تتعامل مع 4 إصابات بينها فتى برصاص حي في الصدر نتيجة هجوم المستوطنين شمال رام الله، ليعلن عن استشهاد الفتى لاحقا.

      وشنت مليشيات المستوطنين هجوما على بلدة سنجل وقرية جلجليا شمال رام الله، واعتدت على الرعاة وسرقوا مئات الأغنام.

      وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا منزلا، وسرقوا نحو 700 رأس غنم خلال هجومهم على سنجل.

      وتصدى الأهالي لهجوم المستوطنين وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، حيث تمكنوا من إسترجاع عدد من الأغنام التي سرقها المستوطنين من بلدة سنجل.

      كما هاجم المستوطنون منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناما ومعدات زراعية.

      وسرقت قوات الاحتلال جرارا زراعيا من التجمع البدوي بين قريتي جلجليا وسنجل شمال رام الله.

      كما وسرق مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قطيعا من الأغنام في قرية عبوين قضاء رام الله.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

