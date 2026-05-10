مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إخراج جثمان والدهم بعد دفنه في الضفة الغربية

في اعتداء ممنهج وانتهاك واضح لحرمة الميت، أجبر مستوطنون إسرائيليون، أول أمس الجمعة، أفراد عائلة فلسطينية من قرية العصاعصة جنوب جنين على إخراج جثمان والدهم المسن من قبره ونقله إلى مقبرة أخرى في بلدة فندقمية، بعد وقت قصير من دفنه في مقبرة تقع قرب مستوطنة “سانور/شفي شومرون” شمال الضفة الغربية.

وكان أهالي القرية شيّعوا المسن حسين محمد خليل عساسة، البالغ من العمر 80 عاماً، ودفنوه في مقبرة تابعة للتجمع البدوي في المنطقة بعد تنسيق مسبق مع “الجيش” الإسرائيلي.

إلا أن مستوطنين وبحماية الجنود الإسرائيليين وصلوا إلى المكان عقب انتهاء مراسم الدفن، مزودين بآليات وأدوات حفر، وشرعوا بمحاولة نبش القبر بحجة قربه من المستوطنة، ما أدى إلى حالة توتر.

بدورها، أفادت “هيئة البث” بأن “الجيش” الإسرائيلي أقرّ بوقوع الحادثة قرب مستوطنة “شفي شومرون”.

وأشار شهود محليون إلى أن المقبرة تقع على بعد نحو 50 متراً فقط من المستوطنة، المقامة على أراضٍ فلسطينية، مؤكدين أن استخدام المقبرة قائم منذ سنوات طويلة، بما في ذلك خلال فترة وجود المستوطنين في المنطقة قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.

المصدر: وكالة شهاب