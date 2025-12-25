الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 16:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرقابة الصحية في بلدية الغبيري تتابع محلات مياه الشرب: فحوص مخبرية وإجراءات بحق المٌخالفين

      جمعية العمل البلدي

      نفّذ قسم الرقابة الصحية في بلدية الغبيري، جولات ميدانية على عددٍ من محلات مياه الشرب، حيث جرى أخذ 44 عيّنة مياه وإخضاعها لتحاليل جرثومية، إضافةً إلى فحص نسبة مادة الكلور في المياه.

      النتائج الأولية أظهرت ما يلي:
      • 37 عيّنة مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة.
      • 7 عيّنات غير مطابقة.

      وبناءً على هذه النتائج، تم إيقاف المحلات غير المُطابقة عن الإنتاج بشكلٍ مؤقت، إلى حين تسوية أوضاعها والالتزام بالإجراءات والشروط الصحية المطلوبة، على أن تُعاد فحوص المياه قبل السماح لها باستئناف العمل.

      كما جرى خلال الجولة توجيه عددٍ من الملاحظات والتنبيهات إلى أصحاب المحلات، لا سيّما لجهة أماكن تخزين المياه وضرورة تنظيمها وتحسينها وِفق المعايير الصحية المعتمدة، مع التشديد على معالجة هذه المخالفات فوراً تفادياً لأي مخاطر صحية تهدّد السلامة العامة.

      مواضيع ذات صلة

      بلدية الغبيري وجمعية إبداع تكرّمان الشهداء الشعراء

      بلدية الغبيري وجمعية إبداع تكرّمان الشهداء الشعراء

      بلدية الغبيري تكمل أعمال ترميم وتجميل دوّار السفارة الكويتية

      بلدية الغبيري تكمل أعمال ترميم وتجميل دوّار السفارة الكويتية