لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات يحييون الذكرى الأولى لإستشهاد الحاج رمضان

مهرجان الوفاء لشهيد فلسطين الكبير الحاج محمد سعيد إيزدي(الحاج رمضان) رحمه الله، أقامته لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل في المخيمات يوم الأحد 21 حزيران 2026 في قاعة مسجد الفرقان، مدخل مخيم برج البراجنة بيروت.

حضر الإحتفال ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية واللجان الاهلية في مخيم برج البراجنة وجمع من أهالي المخيم.

بداية النشيد الوطني اللبناني والفلسطيني والإيراني وقوفاً، بعدها كلمة ترحيبية من مدير مركز شهداء الأقصى في لجان العمل في المخيمات الحاج أبو عمر قال فيها “نلتقي اليوم في هذا المحفل المبارك، وباسم قيادة المقاومة، لنحيي معاً الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قامة كبرى من قامات العطاء والجهاد، الشهيد السعيد الذي روى بدمائه الزاكية أرض فلسطين الحبيبة، وقضى معظم عمره في خدمة قضايا الأمة ونصرة الحق”، واضاف “اننا إذ نقف اليوم لإحياء هذه الذكرى، فإننا نستذكر مسيرة رجلٍ لم تكن حياته تفاصيل عادية، بل كانت ملحمة من العطاء والجهاد في صفوف المقاومة. عرفناه أخاً ومربياً، وقائداً شجاعاً تحلى بأسمى مبادئ التضحية والوفاء؛ تنقل في ميادين العطاء من فلسطين إلى لبنان، وصولاً إلى طهران، تاركاً في كل ساحةٍ بصمة من نور، ومجسداً أسمى معاني الأخوة والترابط الإسلامي”.

بدوره، قال الشيخ عطالله حمود معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله “نلتقي اليوم لنعيّن ونؤبن قامةً جهادية استثنائية، الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي (المعروف بـ “الحاج رمضان”)، الضابط الكبير في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول ملف فلسطين في فيلق القدس، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس في حزيران 2025 بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 46 عاماً من العمل العسكري والأمني المباشر لدعم القضية الفلسطينية والمقاومة”، وتابع “لقد عاش الحاج رمضان بعيداً عن الأضواء، وتولى مسؤولية إدارة الوحدة الفلسطينية والتنسيق الوثيق والمباشر مع كافة الفصائل في الداخل والخارج، مساهماً بشكل محوري في تطوير قدراتها العسكرية، وإمدادها بالسلاح، لا سيما حركة حماس، مواكباً كافة المحطات من الانتفاضة الثانية وحروب غزة وصولاً إلى تسليح الضفة الغربية، تجسيداً لمفهوم وحدة الساحات”.

واضاف حمود “إننا أمام هذا العدوان الصهيوني المستمر المدعوم من الولايات المتحدة، والذي يرتكب المجازر بحق المدنيين في فلسطين ولبنان، نؤكد بوضوح: لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار الفائت، ولن نسكت أو نتسامح أمام هذا الصلف. لقد فشلت كل محاولات التحريض وبث الفتنة بفضل وعي شعوبنا وتلاحم قوى المقاومة من إيران إلى فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، واليمن”، وتابع “لقد اتخذنا قراراً كربلائياً بالصمود والمواجهة؛ فكما صبرنا طويلاً، بات قتالنا اليوم واجباً دفاعاً عن أمتنا. وسيبقى إرث الحاج رمضان منارةً لهذا المارد الصامد الذي خاض معارك الشرف العسكرية والتفاوضية برأسٍ مرفوع ولم يستسلم أبدا”.

أما كلمة “فصائل التحالف” فقدألقاها مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان محمد ياسين حيث قال “نلتقي اليوم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج رمضان رحمه الله، الرجل الاستثنائي الذي جسد خيار المقاومة المسلحة، وسار على طريق القدس ملتزماً بنهج الثورة ونصرة الحق الفلسطيني في مواجهة الاستكبار”، وتابع “لقد تميز الراحل بالعمل الدؤوب بصمت لرفع القدرات العسكرية والجهادية، مؤمناً بأن الحقوق لا تُستعاد إلا بندقية المقاومة، ومثبتاً برؤيته وعطائه أن سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين هو الضمانة الوحيدة لردع العدو، داحضاً كل الدعوات المشبوهة لنزع هذا السلاح”، واضاف “اننا في هذه الذكرى، نجدد الوفاء لدماء الشهيد الحاج رمضان ولكل الشهداء الأبرار، كما نتوجه بأسمى آيات التحية والتقدير للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وجيشاً وحرساً ثورياً، على دعمها الدائم والثابت لفلسطين ومحور المقاومة”، واكد “التحية ملؤها الفخر لأهلنا الصامدين في فلسطين وغزة الأبية، ولأسرانا الأبطال في السجون الصهيونية. عهداً للشهداء أن نبقى على هذا الدرب حتى النصر والتحرير”.

أما كلمة منظمة التحرير الوطني الفلسطينية فقد ألقاها نائب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان عبد الله الدنان حيث قال “نلتقي اليوم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير محمد سعيد إيزدي الحاج رمضان، لنستذكر مسيرة رجل استثنائي عاش من أجل فلسطين والدفاع عن المظلومين، تاركًا إرثًا نضاليًا غنيًا بالوفاء والتضحية بعد أن ارتقى شهيدًا على طريق القدس”، وتابع “في هذه المناسبة، نتوجه بأصدق مشاعر العزاء والتبريك لجمهورية إيران الإسلامية؛ قيادةً وشعباً، ولعائلات الشهداء، مؤكدين أن دماءهم ستبقى شعلة تنير دروب الأحرار. كما نحيي الشعب الإيراني العظيم الذي واجه العدوان الأمريكي الصهيوني بصبر وثبات أثمر نصرًا وصمودا”، واضاف “إننا في هذه الذكرى، نجدد العهد لشهداؤنا الأبرار بأن نبقى أوفياء لنهج المقاومة، ماضين في نضالنا حتى استعادة كامل الحقوق الفلسطينية، وينعم شعبنا بالحرية والكرامة”.

المصدر: موقع المنار