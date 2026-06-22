الإثنين
22 06 2026
7 محرم 1448
بيروت 01:30
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
7 محرم 1448
الإمساك
03:45
صلاة الصبح
03:57
الشروق
05:28
الظهر
12:40
العصر
16:25
المغرب
20:13
العشاء
21:16
منتصف الليل
23:55
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة
22-06-2026 00:17 صباحًا
مواضيع ذات صلة
ايران | قاآني للعدو الاسرائيلي: إذا لم تغادروا جنوب لبنان على أقدامكم فسيتكرر سيناريو عام 2000
00:59
قطر | انفجار فني في منطقة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة دون تسجيل إصابات أو تسربات
00:29
الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع إصابة طفل (15 عاماً) بالرصاص الحي من اعتداء المستوطنين في بيت أمر قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة
00:25