قطر | انفجار فني في منطقة رأس لفان الصناعية شمال الدوحة دون تسجيل إصابات أو تسربات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية وقوع انفجار داخل أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية شمال البلاد، نتيجة ما وصفته بـ”حادث فني”، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو تسربات تشكل خطراً على سلامة الأفراد.

وقالت الوزارة في بيان إن “انفجاراً داخلياً وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية عقب حادث فني”، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث فور وقوعه، وتمكنت من احتواء الوضع ومتابعة الإجراءات اللازمة.

وأكدت السلطات القطرية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، كما لم يتم رصد أي تسربات قد تهدد السلامة العامة أو البيئة المحيطة بالمنشأة.

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب من أحد المصانع في مدينة رأس لفان الصناعية، التي تضم أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما واصلت فرق الطوارئ عملياتها في الموقع.

وجاء الإعلان عن الحادث بعد سماع دوي انفجار في شمال العاصمة الدوحة، قبل أن توضح وزارة الداخلية أن السبب يعود إلى حادث تقني داخل المنشأة الصناعية، مؤكدة أن الوضع تحت السيطرة وأن الجهات المختصة تتابع التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه الفنية.

المصدر: وكالة يونيوز