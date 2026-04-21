بيان صادر عن بلدية الغبيري حول اعادة التدريس في المدارس الخاصة

إنطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه أهلنا وأبنائنا، وفي ضوء الواقع الذي تعيشه عدد كبير من العائلات التي لم تتمكن بعد من العودة إلى منازلها، تتوجّه بلدية الغبيري إلى إدارات المدارس الخاصة بنداءٍ عاجل للتريّث في فتح أبوابها خلال هذه المرحلة.

إنّ استقرار العملية التعليمية لا يرتبط فقط بجهوزية المدارس، بل أيضاً بقدرة الطلاب وعائلاتهم على العودة إلى حياة يومية طبيعية، وهو ما لم يتحقق بعد لدى شريحة واسعة من المجتمع، حيث لا تزال ظروف الإقامة المؤقتة والنزوح قائمة.

وعليه، تأمل البلدية من إدارات المدارس الكريمة مراعاة هذه الظروف الإنسانية، وانتظار اتضاح المشهد بشكل أكبر خلال فترة قريبة، بما يضمن عودة آمنة ومنتظمة للجميع.

إن هذا التوجه لا يهدف إلى إثارة القلق، بل يأتي من حرصنا المشترك على سلامة أبنائنا، وعلى أن تكون العودة إلى المدارس خطوة مطمئنة ومدروسة.

المصدر: بلدية الغبيري