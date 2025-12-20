السبت   
   20 12 2025   
   29 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 11:41
    دولي

    تحرّك لترامب وسط حديث عن تسوية أوكرانيا

      أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” عزمه التوجه إلى ولاية فلوريدا، في وقت تتزايد فيه التقارير عن مباحثات مرتقبة تتعلق بتسوية الحرب في أوكرانيا.

      وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية إنه “سيتوجه إلى فلوريدا لعقد لقاءات عمل”، مؤكدًا أنه “يواصل نشاطه السياسي والدبلوماسي بشكل دائم”.

      وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن “احتمال عقد اجتماعات في مدينة ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد تجمع مسؤولين أميركيين وروس لبحث سبل الحل السياسي للأزمة الأوكرانية”.

      وبحسب موقع “آكسيوس”، من المقرر أن يجري المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات في ميامي مع رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف، إضافة إلى مستشارين أمنيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

      وفي السياق، أكدت موسكو أنها “لا تزال منفتحة على الحوار، في حين سبق لإدارة ترامب أن طرحت خطة شاملة لتسوية النزاع، جرى بحثها خلال لقاءات سابقة بين الجانبين الأميركي والروسي”.

      المصدر: روسيا اليوم

