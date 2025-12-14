زيادة عدد السفن الواصلة إلى ميناء تشابهار بنسبة 85% خلال الأشهر التسعة الأولى

أعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع عدد السفن الواصلة إلى ميناء تشابهار، ثالث أكبر موانئ البلاد، بنسبة 85% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث دخل الميناء 16 سفينة تحمل أكثر من مليون و275 ألف طن من السلع الأساسية.

وأوضح قاسم عسكري نسب، المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان، أن هذه الإحصائية تعكس تحسناً ملحوظاً في مكانة ميناء تشابهار ضمن سلسلة التوريد الوطنية، مؤكداً أن الأداء المتميز للميناء رفع من شأنه ليصبح ثالث أكبر ميناء في إيران من حيث استيراد السلع الأساسية.

وشملت الشحنات المستوردة القمح والأرز ومستلزمات الثروة الحيوانية وفول الصويا، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد وضمان استقرار سوق السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ سيستان وبلوشستان ونائبه لمشاريع ميناء الشهيد بهشتي في تشابهار وعمليات تفريغ السلع، حيث أثنى عسكري نسب على تسهيل توفير الوقود للآلات الثقيلة، ما مكّن المشاريع من العمل بنظام ثلاث ورديات على مدار الساعة وساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.

وأشار المدير العام للموانئ والملاحة البحرية إلى أن ميناء تشابهار يمتلك القدرة على تقديم الخدمات لمختلف فئات السلع والإجراءات الجمركية، مشدداً على أهمية استثمار الموقع الجغرافي المتميز للميناء وتحويله إلى ميزة تنافسية مستدامة عبر تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة.

وأكد الخبراء على ضرورة تطوير الخدمات اللوجستية وتعزيز ارتباط الميناء بشبكة النقل الدولية، معتبرين أن تبسيط الإجراءات الإدارية، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تقنيات النقل الحديثة، هي مفاتيح تحويل ميناء تشابهار إلى ميناء اقتصادي وتنافسي في المنطقة.

المصدر: وكالة أنباء فارس