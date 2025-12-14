الأحد   
   14 12 2025   
   23 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 02:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بوشكوف: ميرتس متحدثا عن نهاية النفوذ الأمريكي في أوروبا يعترف بحدوث تحول جيوسياسي

      قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إن تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس حول نهاية حقبة Pax Americana بالنسبة لأوروبا تمثل اعترافا جديا بتحول جيوسياسي كبير.

      في وقت سابق، أعلن ميرتس، في سياق تغير مسار السياسة الخارجية الأمريكية، عن ضرورة الدفاع عن مصالحها الخاصة، معلنا أن “عقود السلام الأمريكي قد انتهت إلى حد كبير بالنسبة لنا في ألمانيا”.

      وكتب بوشكوف على قناته في تلغرام: أعلن المستشار الألماني وزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في مؤتمر الحزب بميونخ أن عهد السلام الأمريكي قد ولّى بالنسبة لأوروبا. وهذا اعتراف جاد بتحوّلٍ جيوسياسي كبير، لا يزال البعض يشكّك فيه، ولكنه كان يلوح في الأفق منذ فترة. وقد أزفت أولى بوادر هذا التحوّل مع انتخاب دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية”.

      ووفقا للسيناتور الروسي، أكد ترامب في ذلك الوقت أنه لا يدعم أوروبا التي تعتمد على الولايات المتحدة في حمايتها، “ولم يتردد في إظهار موقفه للقادة الأوروبيين، بدءا من ميركل”.

      وأضاف السيناتور أن جو بايدن حاول تطمين النخبة الأوروبية في مؤتمر ميونخ، ووعد بالعودة إلى الأيام الخوالي، لكن ترامب سرعان ما ألغى وعود سلفه.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

      مواضيع ذات صلة

      فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

      فرنسا | الإليزيه: الأوروبيون يطالبون بضمانات أمنية أمريكية قبل تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية

      ألمانيا تدعو “إسرائيل” إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

      ألمانيا تدعو “إسرائيل” إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

      ترامب “مستاء” من مواقف كييف وموسكو… ويضع شرطاً أساسياً للمشاركة في اجتماعات التسوية

      ترامب “مستاء” من مواقف كييف وموسكو… ويضع شرطاً أساسياً للمشاركة في اجتماعات التسوية