إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من وقود الديزل المهرّب في بحر عُمان

صرّح رئيس القضاء في محافظة هرمزكان جنوب إيران عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل ستة ملايين لتر من وقود الديزل المهرّب.​

وقال مجتبى قهرماني، في تصريح أدلى به مساء الجمعة: “بهدف مكافحة شبكات تهريب الوقود والمهربين، تم احتجاز هذه السفينة الأجنبية وفق أمر قضائي في بحر عُمان والمياه الإقليمية الإيرانية حول مدينة جاسك”.

وأضاف أن “هذه السفينة لا تحمل أي وثائق بحرية تتعلق بالرحلة أو بوليصة شحن شحنة الوقود”.​

وأوضح قهرماني أن السفينة كانت قد أطفأت جميع أنظمة الملاحة وأجهزة المساعدة الملاحية. وذكر رئيس القضاء في محافظة هرمزكان أن طاقم هذه السفينة يضم 18 بحارًا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.​