حصيلة الفيضانات في إندونيسيا تتخطى الألف قتيل وتشرّد أكثر من مليون شخص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا أخيرًا إلى 1003 أشخاص، فيما لا يزال 218 شخصًا في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السبت.​

وقالت الوكالة، التي نشرت هذه الأرقام على موقعها الإلكتروني، إن الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب سومطرة وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت أيضًا عن إصابة أكثر من 5400 شخص، بينما لا يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.

وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا وتايلاند) وجنوب آسيا (سريلانكا) هذا الشهر، ما أدى إلى انزلاقات في التربة وفيضانات مفاجئة.​

وتعد هذه واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب جزيرة سومطرة، ولا سيما إقليم آتشيه في طرفها الغربي، الذي كان قد دمّره تسونامي العام 2004. وقد تصل كلفة إعادة الإعمار إلى 51,820 مليار روبية (3,1 مليار دولار).​

وتتعرّض الحكومة الإندونيسية لانتقادات بسبب عدم إعلانها حالة الكوارث الطبيعية، وهو إجراء كان من شأنه تسريع جهود الإنقاذ وتحسين التنسيق، كما لم تطلب جاكرتا مساعدة دولية، خلافًا لسريلانكا.

والسبت، زار الرئيس برابوو سوبيانتو مجددًا المقاطعات المنكوبة، في إطار متابعة جهود الإغاثة وإعادة التأهيل.​

وقال سوبيانتو بعد زيارته لانغكات في مقاطعة شمال سومطرة: “هنا وهناك، بسبب الظروف الطبيعية والمادية، كانت هناك تأخيرات طفيفة، لكنني تفقدت جميع مواقع الإجلاء: ظروفها جيدة والخدمة المقدمة مناسبة والإمدادات الغذائية كافية”.

وأضاف من القاعدة الجوية في سويوندو، التي يديرها سلاح الجو الإندونيسي، أن العمل مستمر “بلا كلل” لإعادة فتح الطرق إلى المناطق الأكثر عزلة مثل تاكينغون، معربًا عن اعتقاده بأن الجسر في بينر ميرياه عاد صالحًا للاستخدام.​

