كارثة إنسانية في غزة: منخفض جوي يغمر خيام النازحين وحماس تطالب بالإغاثة العاجلة

غرقت آلاف خيام النازحين في قطاع غزة بالساعات الأولى من بدء منخفض جوي قطبي، وسط أمطار غزيرة هطلت فجر الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ما فاقم معاناة مئات آلاف العائلات الفلسطينية التي تعيش في ظروف مأساوية بعد الدمار الواسع للبنية التحتية نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأدى هطول الأمطار بغزارة إلى غمر مساحات واسعة من مخيمات النازحين، فيما أظهرت مقاطع مصوّرة تدفّق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، وتلف ممتلكات الأسر التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قبل بدء المنخفض، من التداعيات الخطيرة على مئات آلاف العائلات، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن القطاع مقبل على “مشهد صعب للغاية” نتيجة انهيار البنية التحتية بعد عامين من الحرب، محذرًا من أن المخيمات والمباني الآيلة للسقوط “معرّضة لأضرار جسيمة قد تؤدي إلى انهيارات وسقوط ضحايا”. وأضاف أن المناطق المنخفضة ستغرق بالكامل مع استمرار هطول الأمطار، مشددًا على أن غزة تواجه موجة جديدة من المعاناة رغم توقف العمليات العسكرية جزئيًا.

حماس تحذر من كارثة إنسانية جديدة

وفي الوقت نفسه، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من التداعيات الخطيرة للمنخفض، الذي تسبب في غرق خيام النازحين وتشريد عائلات بأكملها وسط برد قارس ونقص الإمكانات. وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن الخيام المتهالكة غير قادرة على مواجهة الأمطار أو الشتاء، في ظل استمرار قيود الاحتلال على إدخال الوقود ومواد الإغاثة.

ودعا قاسم إلى إطلاق عملية إغاثة عاجلة، وتوفير مراكز إيواء حقيقية، مشددًا على ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقي يناير وأكتوبر 2025.

وأشار إلى أن سكان القطاع “ما زالوا يتعرضون لأشكال متعددة من الإبادة” عبر استمرار الحصار ومنع إدخال وسائل الإيواء وتقييد المساعدات وإغلاق المعابر. كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لإدخال الكرفانات وتجهيز بنية تحتية مناسبة لضمان الحد الأدنى من الأمان للنازحين.

يُذكر أن غزة بحاجة عاجلة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين مأوى آمن للنازحين، وسط استمرار هطول الأمطار وتفاقم مخاطر السيول والبرد والغرق.

المصدر: وكالات فلسطينية + وكالة يونيوز