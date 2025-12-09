اقتحامات “إسرائيلية” متجددة في الضفة ومواجهات في عدة بلدات

واصل جيش الاحتلال اعتداءاته في الضفّة الغربية المحتلّة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو خلال سلسلة اقتحامات طالت عدّة بلدات منذ ساعات الصباح.

ففي بيت فوريك شرق نابلس، اقتحمت قوّات الاحتلال البلدة ما أدّى لاندلاع مواجهات تخلّلها إطلاق رصاص حي وقنابل صوتية. كما شهدت قرية المغير شمال شرق رام الله مواجهات مشابهة، رافقها إطلاق قنابل صوتية دون تسجيل إصابات، مع مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

الاقتحامات طالت أيضًا قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله، دون تنفيذ اعتقالات، إضافة إلى مدينة الظاهرية وبلدة بيت أمر في الخليل.

وفي شمال الضفّة، تمدّدت الاعتداءات إلى السيلة الحارثية وقباطية وبرقين غرب وجنوب جنين. كما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في بلدة تقوع واقتحم بيت فجار ببيت لحم.

وفي موازاة الاقتحامات، واصل المستوطنون تصعيدهم الاستيطاني، إذ أفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن قوّات الاحتلال هدمت موقعًا سكنيًا لعائلة داوود البعران في منطقة الديوك التحتا غرب أريحا. كما نفّذ المستوطنون اعتداءات جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية المنيا قرب كيسان شرق بيت لحم، عبر حراثة الأراضي في سياق تحرّكات استيطان متمادٍ.

ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تشهد الضفّة تصاعدًا خطيرًا في الاعتداءات الصهيونية، أسفر عن استشهاد أكثر من 1092 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال أكثر من 18 ألفًا وفق الإحصاءات الفلسطينية.

