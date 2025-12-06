السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 09:48
    دولي

    موسكو تحذّر أوروبا: استخدام الأصول الروسية لأوكرانيا “سرقة” بعواقب واسعة

      حذّر السفير الروسي لدى ألمانيا، سيرغي نيتشاييف، من تداعيات “بعيدة المدى” قد تطال الاتحاد الأوروبي، في حال مضى في خطته الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا.

      وقال نيتشاييف في بيان أمس إن “أي تصرف بالأصول السيادية الروسية من دون موافقة موسكو يُعدّ سرقة”، مؤكدًا أن الاستيلاء على أموال حكومية روسية “سيترك عواقب جسيمة” على أوروبا. وأضاف أن الخطوة الأوروبية “غير المسبوقة” ستقوّض السمعة التجارية للاتحاد وتغرق حكوماته في “دعاوى قضائية لا نهاية لها”.

      كما اعتبر السفير أن الخطة تمهّد لـ”فوضى قانونية” وتدمّر أسس النظام المالي العالمي، مضيفًا: “نحن على يقين أن هذا الأمر واضح في بروكسل وبرلين”.

      وتأتي التصريحات في وقت يبحث فيه قادة الاتحاد الأوروبي عن مصادر إضافية لدعم أوكرانيا، في ظل ضغوط عسكرية متزايدة على كييف. وكان الاتحاد قد كشف الأربعاء عن خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل أوكرانيا بـ90 مليار يورو خلال العامين المقبلين، رغم معارضة بلجيكا التي تحتفظ بالجزء الأكبر من تلك الأصول عبر شركة “يوروكلير”.

      وتخشى بروكسل من تبعات قانونية محتملة، في حين كرر الكرملين تحذيراته واصفًا الخطة بأنها “استيلاء غير قانوني”، ومتوعّدًا بردّ لا يزال غير معلن التفاصيل.

      المصدر: وكالات

