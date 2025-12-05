الشيخ عبد الرزاق أدان العدوان على الجنوب: على الدولة تحمل المسؤولية في حماية الجنوبيين

أعرب رئيس جمعية الإصلاح والوحدة، الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق، في لقاء مع العلماء في محافظة عكار، عن إدانته العدوان الصهيوني الغاشم على قرى الجنوب، وما خلّفه من دمارٍ واستهدافٍ مباشرٍ للمدنيين الآمنين.

وقال بيان العلماء إن “إدانتنا الشديدة لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تُشكّل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق والقوانين الدولية، تأتي دفاعاً عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، ونصرة لأهلنا في الجنوب”، مؤكدين أن “الاعتداء على أي بقعة من لبنان هو اعتداء على كل الوطن”.

كما استغرب العلماء في بيانهم “الصمت الذي يُخيّم على مدّعي السيادة تجاه العدوان الصهيوني على لبنان”، مطالبين الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، “بتحمّل مسؤوليتها الكاملة في حماية أهلنا في الجنوب”، داعين اياها إلى “القيام بواجباتها الوطنية من دون تردد، وإلى تحمّل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان، والتحرك الفاعل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق اللبنانيين”.

كما دعا العلماء إلى “وحدة الموقف الوطني والشعبي في مواجهة هذا العدو الذي لا يُميّز بين منطقة وأخرى، ولا بين طائفة وأخرى”، مشددين على أن “لبنان لا يحميه إلا وحدة أبنائه، وتفاهمهم حول خيار المقاومة والصمود والدفاع عن الأرض والسيادة”.

كما لفت البيان إلى أن “اللحظة تتطلّب من الجميع الارتفاع فوق الانقسامات، وتقديم المصلحة الوطنية العليا”.

المصدر: موقع المنار