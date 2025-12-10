جمعية “وتعاونوا” سلمت الدفعة السادسة ضمن مشروع إغاثة عكار

تسلّم رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبد الرزاق الأربعاء من جمعية “وتعاونوا” الدفعة السادسة ضمن مشروع هيئة الإغاثة العكارية.

وشملت الدفعة 1500 حصة غذائية ستوزع على المحتاجين في قرى عكار وبلداتها.

وبالمناسبة، قال الشيخ عبد الرزاق “نشيد باستلام هذه الدفعة من المواد الغذائية المقدمة من جمعية تعاونوا، في مبادرة جديدة تترجم روح العطاء والتكافل التي يحتاجها مجتمعنا في هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف الشيخ عبد الرزاق “نخص بالشكر والتقدير رئيس جمعية تعاونوا الشيخ زين زين الذي يبذل جهودا كبيرة ومباركة في خدمة الناس ودعم العائلات المحتاجة وتعزيز العمل الإنساني والاجتماعي”، لافتا إلى أن “مبادراته المتواصلة دليل على حسه الوطني والأخلاقي وعلى إيمانه العميق بواجب الوقوف إلى جانب أهلنا في عكار ولبنان عامة”.

وأكد الشيخ عبد الرزاق أن “هذه المواد الغذائية ستسلم إلى مستحقيها بكل أمانة وشفافية، وأن شراكتنا مع جمعية تعاونوا ستبقى ثابتة لما فيه خير مجتمعنا وتخفيف معاناة الفقراء والمحتاجين”، وتابع “نسأل الله أن يبارك في كل يد تمتد لمساعدة الناس، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات، وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء وينصر أهلنا في جنوبنا العزيز والصامد في وجه الظلم والعدوان الصهيوني”.

وقال الشيخ عبد الرزاق “نحن في عكار نفتخر بصمود أهلنا المقاومين الشرفاء الذين يدافعون عن كرامة الوطن وحفظ سيادته”، وتابع “من هنا من عكار نؤكد أن التطبيع مع العدو محرم شرعا ومرفوض وطنيا، فهو خيانة لدماء الشهداء وتفريط بحق الوطن وتمكين لعدو اغتصب الأرض”.

من جهته، قال زين إن “جمعية وتعاونوا مستمرة بمساعدة أهلنا في عكار، كنا سابقا نأتي إلى عكار بمئات الحصص الغذائية، اليوم نأتي إلى عكار بآلاف الحصص”، وأكد “نحن نحرص على وصية سماحة السيد الشهيد الأسْمى حسن نصر الله في عكار ونحن ملتزمون وصيته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام