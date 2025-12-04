الخميس   
   04 12 2025   
   13 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 18:21
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بلدية محرونة: العدوان الغاشم الذي استهدف أحد بيوت البلدة اعتداء واضح ومتعمد على أمن المدنيين وممتلكاتهم

      استنكرت بلدية محرونة العدوان الغاشم الذي استهدف أحد بيوت البلدة داخل حيّ سكني مكتظ، في اعتداء واضح ومتعمد على أمن المدنيين وسلامة أهلنا وممتلكاتهم.
      وقالت في بيان إن استهداف المنازل الآمنة وسط الأحياء السكنية يشكّل خرقًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية والأعراف الدولية، ومحاولة لبثّ الخوف والذعر بين أبناء البلدة.

      اضافت: لقد أصاب هذا العدوان أهل محرونة بالحزن والاستنكار، لكنه لم ينجح ولن ينجح في كسر إرادتهم أو التأثير على صمودهم. بل إن هذه الاعتداءات الجبانة تزيدنا تمسّكًا بأرضنا وإصرارًا على البقاء فيها، وتعزز قناعتنا بحقّنا المشروع في حماية بلدنا والدفاع عنه بشتّى الوسائل المتاحة والمشروعة. حفظ الله الجنوب وأهله من كل سوء، وجنّب وطننا العزيز المزيد من الاعتداءات والآلام.

      مواضيع ذات صلة

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل

      الاعتداءات الصهيونية على الجنوب تتواصل

      الوفاء للمقاومة: حياة اللبنانيين لا يمكن ان تُرتهن لمشروع الاحتلال

      الوفاء للمقاومة: حياة اللبنانيين لا يمكن ان تُرتهن لمشروع الاحتلال

      طيران العدو اغار على المحمودية والجبور والجرمق واطراف اللويزة وجرجوع

      طيران العدو اغار على المحمودية والجبور والجرمق واطراف اللويزة وجرجوع