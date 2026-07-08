الأربعاء
08 07 2026
23 محرم 1448
بيروت 21:45
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأربعاء
23 محرم 1448
الإمساك
03:53
صلاة الصبح
04:05
الشروق
05:34
الظهر
12:43
العصر
16:28
المغرب
20:12
العشاء
21:15
منتصف الليل
23:58
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عربي وإقليمي
بالفيديو | مروراً بموكب نداء الاقصى على طريق المشاية بين النجف وكربلاء – القائد الشهيد يدوس علم الكيان الاسرائيلي
08-07-2026 20:14 مساءً
المصدر:
موقع المنار
العراق
النجف الأشرف
تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
كربلاء المقدسة
مواضيع ذات صلة
فيديو | مشاهد من بين الحرمين لأبناء الشعب العراقي خلال انتظارهم وصول نعش الإمام الشهيد الخامنئي للبدء بمراسم تشييعه
20:20
فيديو | حرم سيد الشهداء (عليه السلام) يتهيأ لاستقبال جثمان الامام الشهيد السيد علي الخامنئي
20:18
بالفيديو | حشود العراقيين يشاركون في وداع الجثمان الطاهر للامام الخامنئي في كربلاء المقدسة
20:11