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   23 محرم 1448   
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    الصحة اللبنانية: الحصيلة الإجمالية للعدوان الاسرائيلي على لبنان 4321 شهيدا و 12203 جريحا

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