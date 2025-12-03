أطباء بلا حدود: عشرات آلاف المرضى في غزة يواجهون الموت وبحاجة ماسة للإخلاء الطبي

حذّرت منظمة “أطباء بلا حدود” (MSF) من أن مئات المرضى في قطاع غزة لقوا حتفهم أثناء انتظار الإخلاء الطبي، داعية الدول إلى فتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من المرضى الذين يحتاجون علاجاً عاجلاً لا يمكن توفيره داخل القطاع المحاصر.

ووصف منسق عمليات الإخلاء الطبي من غزة لدى المنظمة الدكتور هاني إسليم، الأعداد التي تم استقبالها حتى الآن بأنها “مجرد قطرة في محيط” من الاحتياجات الحقيقية الهائلة.

وأوضح إسليم، في تصريحات صحفية، أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، والتي تتحدث عن 16,500 شخص بحاجة للإخلاء، “لا تمثل الواقع”، مشيراً إلى أن تقديرات المنظمة تفيد بأن العدد الحقيقي يزيد بثلاث إلى أربع مرات عن ذلك الرقم.

ولفت إسليم إلى تحدي خطير يتمثل في أن “99.9% من الدول تطلب فقط إخلاء الأطفال، وتتجاهل تماماً البالغين وكبار السن الذين هم في حالات خطيرة حقاً ويحتاجون إلى الدعم وإلى مساعدة منقذة للحياة”.

وناشد إسليم كل دولة أن “تأخذ حصة من المرضى” وتساعد في تخفيف الأزمة، قائلاً: “ارجوكم افتحوا الباب أيضاً للبالغين وكبار السن للعلاج في بلادكم، وتوقفوا عن هذه القائمة الانتقائية، تجاوزوا هذه العمليات الإدارية القديمة، وركزوا فقط على الاحتياجات وإنقاذ حياة الناس”.

المصدر: يونيوز