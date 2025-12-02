بوتين: روسيا “مستعدة” للحرب مع أوروبا إذا أرادت ذلك

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن روسيا “مستعدة” لخوض حرب مع أوروبا إذا أرادت الأخيرة ذلك، متّهما القادة الأوروبيين بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا قبيل لقائه مبعوثَين أميركيَّين في موسكو.

وقال بوتين، قبل محادثات مرتقبة في الكرملين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، “نحن لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون حاليا”.​

وأوضح الرئيس الروسي أن “الأوروبيين منزعجون من استبعادهم من المفاوضات، لكنهم استبعدوا أنفسهم بمبادرتهم”، مضيفا على هامش منتدى اقتصادي أنه “ليس لديهم برنامج سلام، إنهم إلى جانب الحرب”.

ودعا القادة الأوروبيين إلى التخلي عن “الوهم” بإمكانية إلحاق “هزيمة استراتيجية بروسيا” و”العودة إلى الواقع، مرتكزين على الوضع على الأرض”، في إشارة إلى موازين القوى الميدانية في أوكرانيا.​

ويلتقي بوتين، الثلاثاء، في الكرملين، ويتكوف وكوشنر لبحث خطة أميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في إطار مساعٍ تقودها إدارة ترامب لبلورة تسوية تشمل وضع الأراضي المتنازع عليها ومستقبل العلاقة بين كييف وحلف شمال الأطلسي.

وتُجرى بالتوازي مفاوضات مع الجانب الأوكراني حول هذه الخطة التي قالت تقارير إنها قُدمت إلى كييف قبل نحو أسبوعين وأثارت تحفظات أوروبية على بعض بنودها.​

إلى ذلك، أعلن بوتين، الثلاثاء، أن روسيا “ستوسع نطاق ضرباتها ضد السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية”، وذلك بعد هجوم نفذته كييف، بحسب موسكو، على ناقلتي نفط روسيتين في المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود، في ثالث استهداف من نوعه خلال أيام.

وقال الرئيس الروسي إن موسكو “ستدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا”، مضيفًا أن “الإجراء الأكثر تطرفا سيكون قطع منافذ أوكرانيا عن البحر”، في تهديد صريح بإغلاق وصول كييف إلى البحر الأسود.​

المصدر: أ.ف.ب.