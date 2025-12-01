بوتين يوقع مرسومًا يعفي الصينيين من تأشيرة الدخول إلى روسيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يُعفي مواطني الصين من تأشيرة الدخول إلى الأراضي الروسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي والاقتصادي بين البلدين، ودخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في منظومة المعلومات الوطنية الروسية، ويستمر العمل به حتى 14 سبتمبر/أيلول 2026.

وبموجب المرسوم، يستطيع المواطنون الصينيون دخول روسيا والإقامة لمدة 30 يومًا دون تأشيرة، كما يُسمح لهم بالعبور أو المغادرة عبر الأراضي الروسية دون الحاجة إلى تأشيرة، بشرط حملهم جواز سفر عادي.

ويأتي القرار ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها الصين هذا العام، حيث أعفت المواطنين الروس من التأشيرة ضمن نظام تجريبي لمدة 30 يومًا.

وقد أدى الإجراء الصيني إلى ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين البلدين بنسبة 30%، وفق تقديرات شركات السياحة الروسية.

المصدر: الأناضول