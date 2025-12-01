أمم المتحدة تحذر من أزمة جوع تهدد اللاجئين في إثيوبيا

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من خطر تفاقم أزمة الجوع بين اللاجئين في إثيوبيا، نتيجة نقص التمويل الذي أجبر المنظمة على خفض الحصص الغذائية.

وأوضح البرنامج أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم تخفيض الحصص المقدمة لنحو 780 ألف لاجئ من السودان وجنوب السودان في 27 مخيمًا داخل إثيوبيا من 60% إلى 40% فقط، بما يعني أن كل شخص يتلقى أقل من 1000 سعرة حرارية يوميًا.

وقال مدير البرنامج في إثيوبيا، زلاتان ميليسيتش: “نضطر لاتخاذ قرارات مستحيلة. كل خفض في الحصص الغذائية يعني طفلاً أكثر جوعًا، وأمًا تفوت وجبة، وأسرة تُدفع نحو حافة الهاوية”. وأضاف أن دون تمويل إضافي فوري بقيمة 230 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية خلال الأشهر الستة المقبلة، قد يُضطر البرنامج لتعليق المساعدات الغذائية بالكامل.

وأشار ميليسيتش إلى أن مخزون الأغذية المتخصصة للأطفال والأمهات المصابات بسوء التغذية يوشك على النفاد، ومن المتوقع أن ينفد بالكامل بحلول ديسمبر/كانون الأول، مما يهدد مليون طفل ونساء حوامل ومرضعات.

وكان البرنامج قد أطلق في أبريل/نيسان نداءً عاجلًا مماثلًا، واستجابةً لذلك تمكن من مواصلة برامجه الغذائية بعد دعم المانحين، لكنه يحذر الآن من أن الوضع أصبح أكثر خطورة.

