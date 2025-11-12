إثيوبيا تستضيف قمة كوب32 للمناخ عام 2027

أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، فوزها باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب32) المقرّر عقده عام 2027، بعد تغلّبها على عرضٍ منافس قدّمته نيجيريا، لتكون العاصمة أديس أبابا وجهة العالم لمناقشة قضايا البيئة والمناخ في ذلك العام.

ويأتي هذا القرار عقب جلسة عامة لمؤتمر المناخ المنعقد حالياً في مدينة بيليم البرازيلية، حيث أكّد السفير الإثيوبي لدى البرازيل لولسيجيد تاديسي أبيبي أنّ بلاده حصلت على إجماع أفريقي لعقد القمة في أديس أبابا، قائلاً: “نحن ممتنّون للغاية للثقة التي مُنحت لشعب إثيوبيا وحكومتها”.

وأوضح أبيبي أنّ قمة كوب32 “ستؤدّي دوراً محورياً في توجيه العمل المناخي خلال هذا العقد الحاسم”، في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتزايد الكوارث البيئية حول العالم.

ويُذكر أنّ قمم مؤتمر الأطراف تُعقد بالتناوب بين مناطق العالم المختلفة، على أن توافق دول كل منطقة على الدولة المستضيفة. فيما ما زال اسم الدولة المضيفة لقمة كوب31 المقررة العام المقبل محلّ خلاف، وسط منافسة محتدمة بين تركيا وأستراليا.

وقدّمت أستراليا عرضها لاستضافة القمة بالشراكة مع جزر المحيط الهادئ، التي تُعد من أكثر المناطق هشاشة أمام تداعيات تغيّر المناخ، في حين تسعى تركيا لتثبيت حضورها الدولي من خلال احتضان الحدث الأممي.

وبينما يواصل مؤتمر هذا العام أعماله في البرازيل، يُنتظر أن يشكّل اختيار إثيوبيا محطة أفريقية جديدة على طريق العدالة المناخية، حيث تسعى القارة السمراء لإيصال صوتها في مواجهة السياسات الصناعية الغربية المسببة لتفاقم الأزمة البيئية.

