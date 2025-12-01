العميد نائيني: الهزيمة الأخيرة كشفت ضعف العدو… وأي اعتداء جديد سيُقابَل بردّ أشد

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، أن الكيان الصهيوني مُني بـ”هزيمة نكراء” في الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن أي عمل عدائي جديد سيواجه بردّ أقسى.

وقال نائيني، في مقابلة تلفزيونية، إن العدو “لا يملك هدفًا جديدًا ولا القدرة على تكرار أخطائه”، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية أكثر جاهزية وقدرة مما كانت عليه قبل المواجهة الأخيرة.

وأوضح أن قوات البسيج تُعدّ أحد ركائز القوة الوطنية، وأن دورها لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتدّ إلى تعزيز المناعة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية داخل البلاد. ولفت إلى أن الكوادر الشابة، بمتوسط أعمار يقارب 30 عامًا في قطاع الصواريخ، باتت تشكّل العمود الفقري للقدرات الدفاعية والهجومية في مجالات الصواريخ، والسيبرانية، والصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي.

وأشار نائيني إلى أن الحرب الأخيرة كانت “معركة شديدة خاضها العدو بناءً على حسابات خاطئة”، وأن اعترافات مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أظهرت حجم الخسائر التي لحقت بالكيان، لافتًا إلى أن عملية “طوفان الأقصى” وجّهت ضربة كبيرة لصورته الأمنية.

وختم بالتأكيد أن إيران تمتلك اليوم قدرات أكبر بكثير مما كانت عليه سابقًا، وأن أي “شرّ جديد” سيُواجَه بردّ حاسم من القوات المسلحة.

المصدر: وكالة مهر