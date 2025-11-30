رئيس غينيا بيساو المخلوع يصل إلى جمهورية الكونغو

وصل رئيس غينيا بيساو المخلوع عمر سيسوكو إمبالو إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، وذلك بعد أيام قليلة على سيطرة الجيش على السلطة في بلاده.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر حكومية كونغولية بأن إمبالو حطّ في برازافيل ظهر السبت على متن طائرة خاصة، فيما أكد مصدر قريب من الحكومة الكونغولية – طلب عدم الكشف عن هويته – أن الاستقبال تم بعيداً عن الإعلام.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أطاح عسكريون بحكومة إمبالو الأربعاء الماضي، قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت مطلع الأسبوع، لتتجدد بذلك حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة في الدولة الناطقة بالبرتغالية.

إلى ذلك، تحدث أكبر أحزاب المعارضة في غينيا بيساو عن “اقتحام مليشيا مسلّحة” لمقرّه في العاصمة بيساو، في أعقاب الانقلاب الذي مهّد لسيطرة الجيش على الحكم. وكان إمبالو قد غادر إلى السنغال مباشرة بعد إعلان العسكريين تعيين اللواء هورتا إنتا رئيساً انتقالياً الخميس.

وتواجه غينيا بيساو، الدولة الواقعة على الساحل الغربي لأفريقيا بين السنغال وغينيا كوناكري، تاريخاً طويلاً من الاضطرابات، حيث شهدت أربعة انقلابات وسلسلة محاولات انقلابية منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، وسط تجاذبات سياسية حادة غالباً ما ترافق الاستحقاقات الانتخابية.

وفي سياق الردود الإقليمية، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا بيساو في مؤسساته قبل يومين، في خطوة تعكس مستوى القلق من تدهور الوضع السياسي في البلاد.

المصدر: رويترز