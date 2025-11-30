المحكمة الإدارية العليا في مصر تلغي نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر

أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مصر، قبل قليل، إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدة دوائر.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالمنيا (مغاغة والعدوة وبني مزار)، وكذلك إلغاء النتائج في دائرة إسنا وأرمنت والأقصر، وفي الدائرة الخامسة حوش عيسى.

كما قضت المحكمة، مساء يوم السبت، برفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقبلت المحكمة 26 طعنا من إجمالي 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات التي أجريت في 14 محافظة.

وقررت المحكمة إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بأسيوط (بندر أسيوط)، والرابعة بأسيوط (أبوتيج)، والدائرة الثالثة بالفيوم (سنورس)، والدائرة الثالثة بالمنيا (مغاغة).

كما قررت إلغاء نتائج انتخابات النواب في الدائرة التاسعة بالجيزة (الهرم)، والدائرة السابعة بسوهاج (البلينا)، والدائرة الأولى بالأقصر (بندر الأقصر)، والدائرة الثالثة بالأقصر (إسنا) والدائرة الثانية بالأقصر (القرنة وأرمنت)، والدائرة الثالثة بالأقصر (إسنا).

وخلال جلسة يوم السبت، ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة باللجان العامة والفرعية، وذلك خلال جلسة نظر الطعون المقامة على نتيجة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.

وأقيمت انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين، شملت الأولى 14 محافظة معظمهم في صعيد مصر يومي 10و11 تشرين الثاني / نوفمبر، فيما أجريت الثانية في 13 محافظة معظمها بالدلتا يومي 24 و25 تشرين الثاني / نوفمبر، وتنتظر المرحلتين حاليا جولة الإعادة، بالإضافة للدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات.

المصدر: وسائل اعلام مصرية