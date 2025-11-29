بلدية الخيام تفتتح “حديقة شهداء الخيام” تخليدًا لتضحيات أبناء البلدة

في مبادرة وفاء لشهداء البلدة، أطلقت بلدية الخيام مشروعًا بيئيًا–تخليديًا يحمل اسم “حديقة شهداء الخيام”، بعدما حددت قطعة أرض واسعة وبدأت العمل على تسويتها وزراعتها بأشجار الصنوبر لتكون مساحة خضراء تحفظ أسماء الشهداء وتخلّد ذكراهم.

ووفق بيان البلدية، سيُخصص شجرة لكل شهيد تُرفَع فوقها صورته واسمه، في خطوة تهدف إلى إبقاء حضور الشهداء حيًا في ذاكرة الأجيال. كما زرعت البلدية في وسط الحديقة أرزتين تكريمًا للشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، في دلالة رمزية على الصمود والجذور العميقة في الأرض.

ودعت البلدية أهالي البلدة إلى المشاركة في عملية التشجير والعناية بالأشجار، تأكيدًا على الشراكة المجتمعية في حفظ إرث الشهداء وصون تضحياتهم.

المصدر: جمعية العمل البلدي