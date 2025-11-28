الشيخ الخطيب رحب بزيارة البابا ودعاه لزيارة الجنوب أو البقاع أو الضاحية

رحّب نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، بالزيارة المرتقبة للبابا لاوون إلى لبنان، والتي تأتي في لحظة حسّاسة يمرّ بها البلد والمنطقة.

ورأى الشيخ الخطيب في مقابلة مع جريدة “النهار” الجمعة أن “أهمية زيارة البابا لاوون تنبع من كون لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي واسع، من قتل ودمار وحرب مستمرة، رغم وجود اتفاق دولي وقع عليه الجميع”.

ودعا الشيخ الخطيب “البابا إلى زيارة الجنوب أو الضاحية الجنوبية لبيروت أو البقاع للاطلاع على الأضرار والمعاناة التي يكابدها الأهالي جراء العدوان”، مشدداً على أن “وجود البابا بين الناس هناك سيكون له أثر كبير على نفوس الذين يواجهون الأذى يوميًا”.

المصدر: قناة المنار