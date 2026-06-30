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    الشيخ علي الخطيب : الاتفاق مع العدو غير شرعي وولد ميتًا

    اعتبر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ان الاتفاق المشؤوم الذي وقعته السلطة اللاوطنية مع العدو الاسرائيلي ولد ميتا داعيا كل اللبنانيين الى اعلان موقفهم الرافض لهذا الاتفاف .

    وفي كلمته في الاحتفال التابيني في تشييع (عميد عشيرة ال شمص المرحوم عباس اسد الله شمص )
    قال الشيخ الخطيب ان ما يسمى بتفاهم رفع العداء مع العدو الاسرائيلي اعطى المشروعية للاحتلال لاجزاء من الجنوب العزيز والمقاوم ، والذي يدافع عن كل لبنان والذي دفع مع البقاع والضاحية اثمان كبيرة بالشهداء والدمار والنزوح .

    المصدر: موقع المنار

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