مقتل 3 صينيين في هجوم على الحدود الطاجيكية الأفغانية

قالت سفارة الصين في طاجيكستان، الجمعة، إن ثلاثة مواطنين صينيين قُتلوا في هجوم مسلح وقع قرب الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، في منطقة تشهد توترات أمنية متكررة.

وأوضحت السفارة أن الهجوم، الذي وقع مساء الأربعاء في إقليم خاتلون جنوب غربي البلاد، أسفر أيضًا عن إصابة مواطن صيني آخر.

وحثت السفارة جميع المواطنين الصينيين على تجنب المنطقة الحدودية نظرًا للمخاطر الأمنية، مؤكدة أنها طلبت من السلطات الطاجيكية فتح تحقيق شامل في الحادث.

كما ولم توجه السفارة أصابع الاتهام إلى أي جهة، مكتفية بالإشارة إلى أن الملابسات ما تزال قيد البحث.

من جانبها، أعلنت وزارة خارجية طاجيكستان الخميس أن الهجوم استهدف شركة “إل. إل. سي شاهين إس. إم”، وأنه نُفذ بواسطة طائرة مسيرة محملة بقنابل انطلقت من الأراضي الأفغانية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الحكومة في كابول بشأن الهجوم أو الاتهامات الطاجيكية المتعلقة باستخدام طائرة مسيّرة من داخل الأراضي الأفغانية.

المصدر: أ.ف.ب