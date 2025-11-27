يوميات معركة أولي البأس… اليوم السادس والستون

معركة أولي البأس – الثلاثاء 26/11/2024

فِي إِطارِ الرَّدِّ عَلَى العُدوانِ الإِسرائيليِّ، وَدِفاعًا عَن لُبنانَ وَشَعبِهِ، سطّر مجاهدو المُقاوَمةُ الإِسلاميَّةُ ملاحم كربلائية بطولية، على مدى 66 يوم، حيث تصدّوا لأكثر من 75 ألف ضابط وجندي إسرائيلي حاولوا اجتياح جنوب لبنان، مدعومين بمئات الدبابات والآليات العسكرية، وإطباق جوّي استخباري أمنته مئات الطائرات المسيّرة والحربية، في حربٍ أعلنتها “إسرائيل” على لبنان، بدأت بأسقف إسرائيلية عالية وصلت إلى القضاء على حزب الله، وانتهت بإتفاق سياسي لوقف إطلاق النار، كانت إسرائيل السبّاقة إلى طلبه بعد سلسلة من الضربات النوعية والموجعة التي تلقتها من المقاومة الإسلامية.

وعلى هذا الصعيد، نشرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية ملخصًا ميدانيا لمعركة أولي البأس، يحمل عنوان “البيان رقم 4638″، اعتبرت من خلاله أن المقاومة أكملت طريقها ملبيةً أمر أمينها العام وشهيدها الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله قدس سره الشريف، وحامل الراية من بعده، سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، واستمرّت على عهدها وجهادها على مدى أكثر من 13 شهرًا، وتمكنت من تحقيق النصر على العدو الواهم الذي لم يستطع النيل من عزيمتها ولا من كسر إرادتها.

وبحسب غرفة العمليات، بلغ عدد عمليّات المُقاومة الإسلاميّة منذ انطلاق عمليّات طوفان الأقصى في 08-10-2023 أكثر من 4637 عمليّة عسكريّة (مُعلن عنها) خلال 417 يوماً، بمعدل 11 عمليّة يوميًا. ومنها 1666 عمليّة عسكريّة متنوعة في معركة أولي البأس، استهدفت مواقع وثكنات وقواعد جيش العدو الإسرائيلي، والمستوطنات والمدن الإسرائيلية بدءاً من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة حتى ما بعد مدينة تل أبيب، كما تضمنت التصدي البطولية للتوغلات البريّة لقوات العدو داخل الأراضي اللبنانيّة.

• بلغت الحصيلة التراكميّة للخسائر التي تكبدها جيش العدو الإسرائيلي منذ إعلانه عن بدء التقدم البرّي داخل الأراضي اللبنانيّة في 01-10-2024 وحتى تاريخ 27-11-2024:

– مقتل أكثر من 130 جندياً وضابطاً وأكثر من 1250 جريحاً.

– تدمير 59 دبابة ميركافا، و11 جرّافة عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند.

– إسقاط 6 مُسيّرات من طراز “هرمز 450″، ومُسيّرَتين من طراز “هرمز 900″، ومُحلّقة “كوادكوبتر”.

مع الإشارة إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمّن خسائر العدوّ الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمُستوطنات والمُدن المُحتلّة.

وأكدت غرفة عمليات المقاومة، أنه طوال العمليّة البريّة لجيش العدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، ومنذ 01-10-2024، وبفعل ثبات مجاهدينا في الميدان، لم تفلح محاولات القوات المعادية المتوغلة في احتلال والتثبيت في أي بلدة من بلدات النسق الأول من الجبهة – علما ان هذه البلدات كانت تتعرض للاعتداءات منذ بدء “طوفان الأقصى”- وكذلك لم تتمكن من إحباط إطلاق الصواريخ والمُسيّرات على الداخل المُحتل؛ وحتى اليوم الأخير من العدوان، واصل مجاهدونا استهداف عمق العدو من داخل البلدات الحدوديّة.

وتوجهت غرفة عمليات المقاومة إلى الأهل الأعزاء والشرفاء:

يا أكرم الناس وأطهر الناس وأشرف الناس، يا شعبنا العزيز والأبي، يا أبناء وطننا الأحرار، يا من حطّمتم بصمودكم الأسطوري وتضحياتكم التي لم تقف عند حدّ أوهامَ العدو، فكان النصر من الله تعالى حليف القضيّة الحقّة التي احتضنتموها وحملتموها عائدين إلى قراكم وبيوتكم بشموخ وعنفوان؛ تجوبون بالنصر أرجاء الدنيا، وتحملون الراية الشامخة والراسخة في الميدان والوجدان، التي ستبقى عصيّة على القهر والعدوان.

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم

المصدر: موقع المنار