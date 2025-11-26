يوميات معركة أولي البأس… اليوم الخامس والستّون

معركة أولي البأس – الثلاثاء 26/11/2024

فِي إِطارِ الرَّدِّ عَلَى العُدوانِ الإِسرائيليِّ، وَدِفاعًا عَن لُبنانَ وَشَعبِهِ، نَفَّذَتِ المُقاوَمةُ الإِسلاميَّةُ يَومَ الثلاثاء، الواقِعَ فِيهِ 26 مِن تِشرينَ الثّانِي 2024، 26 عَمَلِيَّةً عَسكَرِيَّةً، استَهدَفَت فِي مُعظَمِها مُستَوطَناتٍ، مَواقِعَ، ثَكَناتٍ، وَتَجَمُّعاتٍ تَابِعَةً لِقُوّاتِ العَدوِّ الإِسرائيليِّ عِندَ الحُدودِ اللُّبنانيَّةِ – الفِلسطينيَّةِ، بِاستِخدامِ المسيّرات الانقضاضيّة والصَّواريخِ وَالقَذائِفِ المَدفَعِيَّةِ.

عَلى صَعيدِ المُواجَهاتِ البَرِّيَّةِ، رصد مجاهدو المقاومة تحرك دبابة ميركافا في محيط بلدية بلدةالخيام، فاستهدفوها بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح. كما واستهدف المجاهدون دبابة ميركافا أخرى في محيط معتقل الخيام جنوبي بلدة الخيام، بصاروخٍ موجّه ما أدى إلى تدميرها.

وَقَصَفَتِ القُوَّةُ الصَّاروخِيَّةُ فِي المُقاوَمةِ، بِصَلِيّاتٍ صاروخِيَّةٍ، عَدَدًا مِنَ القَواعِدِ العَسكَرِيَّةِ وَالمُستَوطَناتِ وَالمُدُنِ فِي شَمالِ فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَمِنها:

معسكر تدريب لقوات المشاة في شفي تسيون جنوبي مدينة نهاريا.

قاعدة نفح وهي مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل.

مستوطنة كتسرين.

المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب مستوطنة كابري.

قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على استهداف العاصمة اللبنانية بيروت، وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّت القوة الجوية في المقاومة، هجومًا جويًا بأسراب من الطائرات المُسيّرة النوعيّة، على مجموعةٍ من الأهداف العسكريّة الحساسة في مدينة تل أبيب وضواحيها، وحقّقت العملية أهدافها.

كما وشَنَّتِ القُوَّةُ الجَوِّيَّةُ هجومًا جويّا بأسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على القواعد العسكرية الإسرائيلية التالية:

ثكنة معاليه ‏غولاني وهي مقر قيادة لواء حرمون 810 في الجولان السوري المحتل.

موقع حبوشيت وهو مقر سرية تابعة للواء حرمون 810 على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل.

قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

تجمعٍ لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة.

في المقابل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن البيانات الواردة من الشمال تشير إلى دمار واسع بفعل نيران حزب الله، حيث تضرر نحو 9000 مبنى و7000 مركبة، وكانت نهاريا وكريات شمونه وزرعيت والمنارة وشتولا الأكثر تضررًا.

وَقَد سُجِّلَ فِي هَذا اليَومِ إِطلاقُ صَفّاراتِ الإِنذارِ 35 مَرَّةً فِي مُختَلِفِ مَناطِقِ شمال فِلسطينَ المُحتلَّةِ، وَتَرَكَّزَت فِي مُستَوطَناتِ الجَليلِ الأَعلَى وإصبع الجليل، وَعَلى الخَطِّ السّاحِلِيِّ مِن رَأسِ النّاقُورَةِ شَمالًا حَتّى منطقة حيفا المحتلة جَنُوبًا.

