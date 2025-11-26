عبد العاطي من بعبدا: غطرسة القوة لن تؤمّن الاستقرار لإسرائيل والمنطقة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال زيارته اليوم إلى قصر بعبدا، أن مصر تبذل جهوداً حثيثة لتجنيب لبنان مخاطر أي تصعيد إسرائيلي محتمل، مشدداً على أهمية بسط سلطة الدولة اللبنانية في مختلف المناطق، خصوصاً في الجنوب.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس جوزاف عون، حيث قال إنّ القاهرة تخشى أي احتمالات تصعيد تهدد أمن واستقرار لبنان، مؤكداً أن بلاده لن تتوقف عن بذل كل جهد ممكن لتفادي أي مخاطر محتملة. وأشاد الوزير المصري بمبادرة الرئيس عون خلال عيد الاستقلال واستعداد الجيش اللبناني لتسلّم كافة النقاط في الجنوب.

وشدّد عبد العاطي على أن غطرسة القوة لن تضمن الاستقرار لإسرائيل أو المنطقة، مؤكداً دعم مصر للحلول الدبلوماسية والسياسية بدلاً من الحلول العسكرية، معتبراً أن المنطقة برمّتها على شفا تصعيد كامل، وهو ما لا يخدم أي فريق. وأضاف أن القاهرة توظف اتصالاتها لخدمة خفض التصعيد سواء عبر الحوار المباشر أو غير المباشر.

كما نقل الوزير المصري إلى الرئيس عون توجيهات نظيره عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم والمساعدة للبنان، وتسخير شبكة العلاقات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لدعم التهدئة وتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والعمل على نزع فتيل أي تصعيد محتمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام