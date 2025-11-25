مجموعة العشرين تفشل في معالجة أزمة الديون السيادية

اجتمع قادة الدول الأكثر نفوذا في العالم بمدينة جوهانسبرغ نهاية الأسبوع الماضي في قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا، التي وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار معالجة أزمة الديون التي تعصف بالجنوب العالمي.

وشدد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا على أن القضية تمثل محور أجندته مؤكداً أن تكاليف السداد المتصاعدة تركت الحكومات خصوصاً في أفريقيا بلا مساحة لتمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

ورغم التعهدات المتكررة، بما في ذلك إعلان القادة عن تعزيز تنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، لم تقدم جنوب أفريقيا أي مقترحات جديدة لتخفيف القيود المالية عن الدول المثقلة بالديون وتبددت الآمال في أن تستخدم القمة لمعالجة أزمة الديون السيادية خصوصاً مع غياب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاجتماع وسط خلافات مع جنوب أفريقيا بشأن سياساتها الداخلية في وقت يشهد فيه العالم انسحاب واشنطن من التعددية.

كما مثلت القمة نهاية فترة وجيزة من قيادة الجنوب العالمي لمجموعة العشرين بعد رئاسة إندونيسيا عام 2022 والهند عام 2023 والبرازيل عام 2024 ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجموعة في الأول من ديسمبر المقبل.

وتضم مجموعة العشرين 19 اقتصاداً متقدماً وناشئاً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وتمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وقرابة ثلثي سكان العالم.

المصدر: مواقع اخبارية