تقرير لمجموعة العشرين: التفاوت في الثروة يهدد الديمقراطية ويعزز أزمات الجوع

حذرت مجموعة من الاقتصاديين والأكاديميين، بينهم الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، في تقرير جديد، من أن التفاوت في الثروة يمثل أزمة عالمية خطيرة تهدد الديمقراطية والتماسك الاجتماعي حول العالم، داعين قادة مجموعة العشرين إلى التعامل مع هذه القضية بالجدية نفسها التي يواجهون بها حالة الطوارئ المناخية.

وأوضح التقرير، الذي أعدّه ستة خبراء بطلب من جنوب إفريقيا كرئيسة حالية لمجموعة العشرين، أن انعدام المساواة يفاقم أزمة الجوع العالمية لقرابة مليار شخص، وقد تتصاعد في ظل سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بالرسوم التجارية.

وبيّن التقرير الذي قُدم الثلاثاء في مؤتمر صحافي أمام رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن “واحداً من كل أربعة أشخاص حول العالم بات يفوّت وجبة طعام يومياً، في حين وصلت ثروات أصحاب المليارات لمستويات قياسية”. ولفت إلى أن 41% من الثروات الجديدة المتراكمة بين عامي 2000 و2024 تركزت في يد 1% من سكان العالم الأكثر ثراءً، بينما لم يحصل أفقر 50% إلا على 1% فقط من هذه الثروة.

وتوقع معدو التقرير أن يورّث 2000 ملياردير خلال الثلاثين عاماً القادمة أكثر من 5200 مليار دولار، معظمها معفى من الضرائب، ما يديم حالة عدم المساواة من جيل إلى جيل.

وربط التقرير بين التفاوت الاقتصادي وتآكل الديمقراطية وصعود الاستبداد، موضحاً أن “انعدام المساواة يقوّض الثقة في المؤسسات، ويؤجج الاستقطاب السياسي، ويخلق مناخاً من التوترات الاجتماعية المختلفة”.

ودعا ستيغليتز إلى تشكيل لجنة دولية متخصصة لمكافحة عدم المساواة الاقتصادية، على أن تركز عملها في المرحلة الأولى على تحليل آليات التهرب الضريبي وتطوير سياسات عامة لفرض العدالة الضريبية، بما يشمل الشركات العالمية والأفراد الأكثر ثراء، وتثبيت الأسعار، وإعادة هيكلة ديون الدول النامية، وكبح الاحتكارات الكبرى.

وحذر الخبراء من أن السياسات التجارية لإدارة ترامب، ومن أبرزها الرسوم الجمركية، ستؤدي إلى تفاقم أزمات عدم المساواة وترسيخ أنماط غير متكافئة في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، فيما تشهد العلاقات بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة توتراً منذ عودة ترامب إلى الرئاسة، وقد أعلن سابقاً عدم حضوره قمة نوفمبر في جوهانسبرغ.

تعدّ جنوب إفريقيا أول دولة إفريقية ترأس مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة رئيسية إضافة إلى الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وتمثل 85% من الناتج المحلي العالمي وثلثَي سكان الأرض.

المصدر: أ.ف.ب.