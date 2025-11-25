الخارجية الصينية: محادثة قادة الصين والولايات المتحدة تمّت بمبادرة أمريكية وبأجواء إيجابية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن أجواء المحادثة الأخيرة بين قادة الصين والولايات المتحدة كانت «إيجابية وودية وبنّاءة».

وأوضحت نينغ، خلال مؤتمر صحفي في بكين، أن قادة البلدين «حافظوا منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتصال متكرر»، مشيرةً إلى أن «الولايات المتحدة كانت هي الجهة المبادرة بهذه المكالمة»، وفق تعبيرها.

وشددت على أن «التواصل بين القيادات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك أمر بالغ الأهمية لاستقرار وتطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، معتبرةً أن استمرار الحوار المباشر يساهم في تجنّب التصعيد وتعزيز الثقة المتبادلة.

