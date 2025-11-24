الولايات المتحدة… أسلوب جديد من الحرب ضد كاراكاس

أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس خيارات لإسقاط منشورات ورقية أو إعلامية فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في خطوة تأتي ضمن ما وصفته تقارير عدة بـالحرب النفسية ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويهدف هذا الأسلوب إلى التأثير على الرأي العام المحلي وبث رسائل سياسية مباشرة، بحسب المصادر، في إطار محاولات واشنطن للضغط على السلطات الفنزويلية وإضعاف شرعية الحكومة الحالية.

ولم تصدر السلطات الأمريكية أي تصريحات رسمية حول الجدول الزمني أو تفاصيل العمليات المحتملة، فيما يثير التقرير المخاوف من تصعيد التوترات بين البلدين، لا سيما في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وكاراكاس منذ سنوات.

المصدر: روسيا اليوم