تقرير مصور | ترامب يُنصّب نفسه خبيرًا تحكيميًا في كرة القدم

دونالد ترامب يُنصّب نفسه خبيراً تحكيمياً في كرة القدم . تقرير :كريم سعد المصدر: موقع المنار