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تقارير مصورة
تقرير مصور | نشاط الرئاستين في التقرير التالي
لبنان
07-07-2026 18:46 مساءً
نشاط الرئاستين الاولى والثانية وعمل مجلس النواب في سياق التقرير التالي.
المصدر:
موقع المنار
الرئيس جوزيف عون
الرئيس نبيه بري
لبنان
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