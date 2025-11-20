الخميس   
    دولي

    تزايد حوادث الطائرات العسكرية بأميركا يثير قلق البنتاغون والكونغرس

      أظهرت أرقام داخلية لوزارة الحرب الأميركية أن عدد الحوادث الكبرى للطائرات العسكرية شهد ارتفاعا ملحوظا في عام 2024، في حين تشير سلسلة من الحوادث الجوية البارزة في 2025 والتي أسفرت عن وفيات وخسائر في الطائرات إلى أن هذا الاتجاه المقلق قد يستمر.

      وفي جميع فروع الجيش، ارتفع معدل الحوادث الخطيرة لكل 100 ألف ساعة طيران بنسبة 55% في السنة المالية 2024 مقارنة بـ4 أعوام سابقة.

      وتتضمن البيانات، التي أفرج عنها البنتاغون للكونغرس ونقلتها وكالة أسوشيتد برس، الحوادث من الفئة “أ”، وهي أخطر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز الدائم الكامل.

      المصدر: مواقع

